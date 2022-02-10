Жиріновський 2 тижні приховував, що інфікувався коронавірусом

Одіозний російський політик Володимир Жиріновський тривалий час приховував факт свого інфікування COVID-19. За даними росЗМІ, наразі стан депутата Держдуми критичний, його підключили до ШВЛ.

Як пише видання, Жиріновський відчув слабкість ще 2 тижні тому. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус, але попросив лікарів залишити це у таємниці.

Важливо Жиріновського підключили до ШВЛ, – росЗМІ

Чому Жиріновський не повідомив про хворобу

Своє рішення політик мотивував тим, що завжди був одним із найвпевненіших прихильників вакцинації і не хотів викликати непотрібні сумніви у населення щодо ефективності вакцинації.

І 8 вакцин не допомогли

Зауважимо, що з вересня 2020 року лідер ЛДПР вакцинувався проти коронавірусу 8 разів. Цікаво, що повномасштабна кампанія з вакцинації стартувала в Росії лише у грудні 2020 року. До того часу так звану вакцину "Супутник V" ще досліджували.

Однак схоже, що це не завадило Жиріновському щепитися непідтвердженим препаратом. Перші 3 вакцинації політик зробив невизнаним ВООЗ "Супутником V", наступні 3 – російським препаратом "ЕпіВак", а останні 2 – "КовіВаком".

В якому стані Жиріновський

Кожна вакцина має свою ефективність і ніколи не гарантує на 100%, що щеплена людина не захворіє на коронавірус. Однак навіть у випадку інфікування хвороба протікає у легшій формі, а рівень смертності знижується. Щоправда, мовиться лише про перевірені та схвалені ВООЗ вакцини.

За даними ЗМІ, Жириновський продовжує роботу у віддаленому режимі. Він погодився на госпіталізацію лише за умови, що йому, попри суворі епідеміологічні обмеження, забезпечать постійний контакт з підлеглими та можливість працювати у палаті.

Водночас росЗМІ з посиланням на джерела в партії ЛДПР, яку Жиріновський очолює, говорять, що стан політика критичний. Його нібито госпіталізували з двостороннім запаленням та ураженням легень 50 – 75%. Однак у пресслужбі депутата Держдуми переконують, що він в нормі.

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