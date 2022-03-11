Житель Харкова за 40 тисяч гривень продав Росії координати об'єктів для удару

У Харкові затримали чоловіка, який за грошову винагороду надав військам Росії координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста та військового об’єкту.

Зрадити країну житель Харкова погодився за 40 тисяч гривень. Про потвору розповіла Генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації – відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста,

– розповіла Ірина Венедіктова.

Далі, за словами генпрокурорки, скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч гривень.

Йшлось про координати хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об’єкт).

1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів.

От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви. Ага, 40 тисяч гривень – ціна тварюки в базарний день,

– додала Венедіктова.

Правоохоронці уже затримали зрадника.

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Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу «Салтівський» та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн.

1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів.

От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тисяч гривень … ціна тварюки в базарний день.

Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все.