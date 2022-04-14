Житель Краматорська добровільно передавав росіянам інформацію про позиції ЗСУ

З початку війни чимало українців показали своє "справжнє обличчя". Замість того, щоб допомагати Україні у боротьбі з Росією, вони співпрацюють з ворогом.

Так, одного із таких "українців" викрили в Краматорську. Місцевий житель передавав дані про Збройні Сили України у соцмережі.

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Житель Краматорська передавав ворогу інформацію про ЗСУ

За даними слідства, у березні 2022 року мешканець Краматорська добровільно співпрацював з російською армією.

Він повідомляв про місця дислокації блокпостів та військовослужбовців ЗСУ на окремих ділянках території Донеччини. Чоловік надсилав інформацію представнику зі свого облікового запису у соціальній мережі "Однокласники".

Зазначається, що надану зрадником інформацію ворог використовував під час обстрілів житлових кварталів та інфраструктури Донецької області.

Донецька обласна прокуратура викрила зрадника і повідомила про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного. Щодо нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

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