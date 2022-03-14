Жителі Куп'янська на Харківщині помітили ворожу колону в місті

У Куп'янську помітили техніку окупантів. Про це повідомили місцеві жителі.

Російську техніку помітили в місті 14 березня. Це близько 40 одиниць спецтехніки та 5 САУ.

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Жителі Куп'янська повідомляють про колону російської техніки – близько 40 одиниць техніки (вантажівки, паливозаправники, БТР), близько 5 САУ (самохідних артилерійських установок), – мовиться в повідомленні.

Окупанти проїхали центр Куп'янська повз автостанцію. Жителі припускають, що вони могли їхати в бік Ізюма або Харкова.

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