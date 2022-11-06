Плівка на вікна замість скла: росіяни привезли примітивну "допомогу" на Луганщині

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення на окупованих територіях. На Луганщині люди змушені виживати, у більшості населених пунктах у домівках немає вікон. Росіяни знайшли альтернативу – плівку, однак її не видають.

Окупанти обстріляли три населених пункти на Луганщині, росіяни знов посягали на Білогорівку. На Новопсковщині та Міловщині знов зникають люди.

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Чергова примітивна "допомога" росіян

Загарбники обіцяли місцевим видати плівку для вікон. Її привезли з Татарстану тиждень тому. Скла для вікон не дочекалися, ну хоч плівка напередодні зими надійшла.

Однак отримати її у звичайній черзі неможливо. Росіяни пояснили це тим, що плівка спрямована тільки для потреб установ та організацій.

Залишається ще пообіцяти лисичанам відновити роботу НПЗ та "Азоту", а разом із ними виробництво поліетилену. Тоді, можливо, до наступного літа щось надійде. Окупаційна влада міста упевнена, що люди готові терпіти всі труднощі, що виникають у житті міста, бо вони з Росією,

– зазначають в Луганській ОВА.

Яка ситуація на фронті у Луганському напрямку

Також зазначають, що в місцевих школах не видають навіть підручників. Втім, в цьому є і позитив – мозок російською пропагандою дитина забиває лише раз на тиждень, коли приходить до вчителя за новим завданням.

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Надходить чергова інформація про масові викрадення населення у Новопсковській та Міловській громадах.

Щодо ситуації на фронті, наші військові відбили атаку росіян від Білогорівки. З різних видів озброєння окупанти обстріляли територію поблизу Макіївки, Невського і Площанки.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

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