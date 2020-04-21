Жителі Нью-Йорка подали колективний позов проти ВООЗ через коронавірус

Жителі штату Нью-Йорк, серед яких і лікар, подали колективний позов проти Всесвітньої організації охорони здоров'я. ВООЗ звинувачують у приховуванні пандемії коронавірусу.

Позовна заява надійшла від трьох жителів округу Вестчестер, штат Нью-Йорк, до федерального суду у місті Вайт-Плейнс. Про це повідомляє The New York Post.

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ВООЗ неправильно відреагувала на виявлення коронавірусу і, спираючись на інформацію і переконання, зайнялася приховуванням пандемії COVID-19 в Китаї,

– цитує позовну заяву видання.

Конфлікт США та ВООЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська адміністрація призупиняє фінансування ВООЗ. Грошей не даватимуть доти, поки проводять розслідування, чи правильно Всесвітня організація охорони здоров'я зреагувала на спалах коронавірусу.

заявив, що американська адміністрація призупиняє фінансування ВООЗ. Грошей не даватимуть доти, поки проводять розслідування, чи правильно Всесвітня організація охорони здоров'я зреагувала на спалах коронавірусу. Сенаторка Марта Максаллі, що представляє республіканців, заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейсус допоміг Китаю приховати інформацію про поширення коронавірусу. Максаллі вимагає звільнення Гебрейсуса.

Станом на 21 квітня у світі зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків коронавірусу, з них 170 тисяч – летальні. США – лідер за кількістю інфікованих COVID-19: майже 793 тисячі випадків, 42 тисячі людей померли.



Як виявити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу