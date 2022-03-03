Жителів Чернігівщини попередили про можливе зникнення зв'язку

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус попередив мешканців Чернігівщини про можливі перебої зі зв'язком, інтернетом та електроенергією.

Все це може бути здійснено для того, аби нагнати паніку та легше просувати фейки.

Важливо: Битимусь до останньої краплі крові, – мер Чернігова про нещадний обстріл міста і 33 жертв

Зарядіть телефони та павербанки. Майте холодну голову, хоч це і важко. Російська та білоруська армії звіріють. Сьогодні з літаків обстріляно багатоповерхівки, ракети летіли на школи… Гинуть мирні люди. Для ворожих військ нема нічого людського. Схиблені тварини,

– написав голова Чернігівської ОДА.

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