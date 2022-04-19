Жителів громади на Запоріжжі змусили голосувати за приєднання до псевдореспубліки окупантів
Російські вбивці окупували територію Розівської громади, що у Запорізькій області. Вони провели "референдум" за приєднання до псевдореспублік.
Про це 19 квітня розповів голова Пологівської районної адміністрації Артур Крупський. він заявив, що результати псевдореферендуму є незаконними.
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За словами Крупського, за час окупації росіяни проводили певну роботу з місцевими, провели "перепис". Крім цього, вони повісили прапори псевдореспублік, а один з ватажків бойовиків навіть приїжджав у Розівку.
Як провели "референдум"
Рашисти обманом зібрали місцевих у будинку культури. Зокрема, це були пенсіонери та переселенці з Маріуполя. Їм обіцяли, що обговорюватимуть виплату пенсій та соціально-побутові потреби.
Проте людям заявили, що треба вибрати "мера" та приєднатися до псевдореспубліки, поки росіяни не захоплять Запоріжжя. За словами Крупського, люди були під дулом автоматів й голосували за незаконні речі.
Ми знаємо, що це фейкова й підступна подія, яка несе загрозу перш самим мешканцям громади. Ми ніколи не визнаємо ці події. Сьогодні вже відправили відповідну заяву до СБУ та поліції,
– заявив Крупський.
Він додав, що відомо про всіх колаборантів, які допомагали організувати "референдум".
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