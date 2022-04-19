Жителів громади на Запоріжжі змусили голосувати за приєднання до псевдореспубліки окупантів

Про це 19 квітня розповів голова Пологівської районної адміністрації Артур Крупський. він заявив, що результати псевдореферендуму є незаконними.

До теми Російські військові готують псевдореферендуми у кількох областях

За словами Крупського, за час окупації росіяни проводили певну роботу з місцевими, провели "перепис". Крім цього, вони повісили прапори псевдореспублік, а один з ватажків бойовиків навіть приїжджав у Розівку.

Як провели "референдум"

Рашисти обманом зібрали місцевих у будинку культури. Зокрема, це були пенсіонери та переселенці з Маріуполя. Їм обіцяли, що обговорюватимуть виплату пенсій та соціально-побутові потреби.

Проте людям заявили, що треба вибрати "мера" та приєднатися до псевдореспубліки, поки росіяни не захоплять Запоріжжя. За словами Крупського, люди були під дулом автоматів й голосували за незаконні речі.