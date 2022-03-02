Жителів Ізюма просять негайно зменшити споживання газу: ворог пошкодив магістральний газопровід

Мешканців міста Ізюм просять негайно зменшити споживання газу до мінімуму. Окупанти пошкодили магістральний газопровід.

Про це написав заступник мера Ізюма Володимир Мацокін у своєму фейсбуці.

Важливо МАГАТЕ стежить за ситуацією на ядерних об'єктах в Україні, – гендиректор

Станом на зараз відповідні служби ремонтують газопровід. Коли вдасться завершити роботи – поки невідомо.

Терміново! Просимо населення міста НЕГАЙНО зменшити споживання газу! До мінімуму. Ворог пошкодив магістральний газопровід. Ведуться термінові ремонтні роботи, – написав Володимир Мацокін.

Як боротися з окупантами / Інфографіка 24 каналу

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