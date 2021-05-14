Жителів Запоріжжя налякало незвичне сонце: відео

У Запоріжжі навколо сонця утворилося коло, яке дещо збентежило містян. Виникло воно внаслідок заломлення та відбиття світла у льодяних кристалах.

Незвичайне природне явище люди мали змогу спостерігати 14 травня. Його фото оприлюднили у мережі.

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Коло навколо сонця – гало

Користувачам дуже швидко вдалося з'ясувати, що коло, яке утворилися навколо сонця, має назву гало.

Варто зазначити, що виникає воно внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Його найпоширенішою формою є світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

В Україні гало можна спостерігати 70 – 120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне з'являється 10 – 20 разів у році.

Поява гало часто свідчить про зміни у погоді – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.