Жителям Сумщини евакуюватися зараз не потрібно, – Живицький

Російський ворог на кордоні з Сумською областю постійно переміщується, передислоковується, а кількість то зменшується, то збільшується. Втім, наразі ударного угрупування не спостерігають, тому евакуюватися – нема потреби.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Евакуюватися з області поки не потрібно

За словами голови Сумської ОВА, українські захисники докладають усіх зусиль, щоб російський ворог не катався територією області, як у себе вдома. Наші військові роблять все можливе, щоб не допустити окупанта на Сумщину.

Я звертаюсь до жителів Сумщини: залишати територію Сумської області зараз не потрібно. У разі, якщо буде якась загроза, ми обов'язково вам повідомимо,

– заявив Живицький.

Він також додав, що місцева влада сприятиме тому, щоб населення вчасно змогло виїхати з території. Водночас зараз такої загрози немає.

Сумщина повертається до життя

Раніше Живицький повідомив, що у місті працюють усі служби, які забезпечують відновлення життєдіяльності. Відновлюється й внутрішньообласне сполучення, робота підприємств, виробництв та аграрного сектору.

Він також закликав всіх, хто має можливість сьогодні працювати – робити це. Адже потрібно виходити на роботу, підіймати область та економіку регіону.

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