Житло біля моря: як змінились ціни на квартири у новобудовах Одеси
Як від початку року змінювались ціни на нерухомість на первинному ринку нерухомості Одеси і за скільки зараз можна купити квартиру у новобудовах на узбережжі Чорного моря.
На скільки зросли ціни у червні?
За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у червні 2019 у порівнянні з травнем середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси дещо зросла – з 18 500 до 18 600 гривень за квадрат.
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На тих самих 100 гривень змінилась мінімальна ціна метра квадратного на ринку первинної нерухомості південної пальміри.
Щодо цін у валюті, то вони практично не змінились – середня ціна метра квадратного у травні та червні була на рівні 700 доларів США.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси у червні 2019 у доларах / lun.ua
Як змінились ціни від початку року?
За перші півроку 2019, вартість житла в одеських новобудовах показувала різну динаміку.
Пік середньої ціни за метр квадратний був зафіксований у січні – 18 900 гривень за квадрат. Найнижчою вона була в очікуванні президентських виборів у березні – 18 100 гривень.
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Середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси
Ціни у різних районах Одеси
За минулий місяць відчутно, знизились ціни у новобудах комфорт-класу у Суворовському районі міста. Натомість житло в елітних висотках у центральному Приморському районі міста дещо зросли в ціні.
Порівняйте самі, як за півроку змінювались ціни.
|Район
|Січень, грн
|Лютий, грн
|Березень, грн
|Квітень, грн
|Травень, грн
|Червень, грн
|Суворовський
|14200
|14700
|14500
|14700
|15500
|14500
|Малиновський
|15200
|15600
|15200
|15300
|15100
|15100
|Київський
|19600
|19700
|19800
|19600
|19300
|19100
|Приморський
|28100
|27200
|26400
|26300
|26300
|26700
Наприклад, за 1-кімнатну квартиру у новобудові в Малиновському районі Одеси доведеться викласти щонайменше 340 тисяч гривень. Таке ж помешкання у першій лінії з видом на море у Приморському районі міста обійдеться вдвічі дорожче – майже у 700 тисяч гривень.
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