Житло біля моря: як змінились ціни на квартири у новобудовах Одеси

Як від початку року змінювались ціни на нерухомість на первинному ринку нерухомості Одеси і за скільки зараз можна купити квартиру у новобудовах на узбережжі Чорного моря.

На скільки зросли ціни у червні?

За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у червні 2019 у порівнянні з травнем середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси дещо зросла – з 18 500 до 18 600 гривень за квадрат.

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На тих самих 100 гривень змінилась мінімальна ціна метра квадратного на ринку первинної нерухомості південної пальміри.

Щодо цін у валюті, то вони практично не змінились – середня ціна метра квадратного у травні та червні була на рівні 700 доларів США.



Середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси у червні 2019 у доларах / lun.ua

Як змінились ціни від початку року?

За перші півроку 2019, вартість житла в одеських новобудовах показувала різну динаміку.

Пік середньої ціни за метр квадратний був зафіксований у січні – 18 900 гривень за квадрат. Найнижчою вона була в очікуванні президентських виборів у березні – 18 100 гривень.

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Середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси

Ціни у різних районах Одеси

За минулий місяць відчутно, знизились ціни у новобудах комфорт-класу у Суворовському районі міста. Натомість житло в елітних висотках у центральному Приморському районі міста дещо зросли в ціні.

Порівняйте самі, як за півроку змінювались ціни.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси 2019 Район Січень, грн Лютий, грн Березень, грн Квітень, грн Травень, грн Червень, грн Суворовський 14200 14700 14500 14700 15500 14500 Малиновський 15200 15600 15200 15300 15100 15100 Київський 19600 19700 19800 19600 19300 19100 Приморський 28100 27200 26400 26300 26300 26700

Наприклад, за 1-кімнатну квартиру у новобудові в Малиновському районі Одеси доведеться викласти щонайменше 340 тисяч гривень. Таке ж помешкання у першій лінії з видом на море у Приморському районі міста обійдеться вдвічі дорожче – майже у 700 тисяч гривень.

Дивіться, як функціонально облаштувати однокімнатку на 45 квадратів на прикладі квартири в одеській новобудові.

Нерухомість 24 уже писала, як за перші півроку 2019 змінювались ціни на квартири у новобудовах Києва.