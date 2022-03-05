Житомир, Ірпінь, Буча, Гостомель, Вишгород: якими є найзагрозливіші напрямки ворога
5 березня 2022 , 08:37
Джерело:Рада
Голова Київської ОВА Микола Жирнов назвав найзагрозливіші напрямки на фронті, де ворог намагається прорватися. За його словами, це Житомирський, Ірпінський, Бучанський, Гостомельський та Ірпінський напрямки.
Микола Жирнов відзначив, що Збройні сили вибили загарбників з Гостомеля. Наші війська повністю контролюють цю територію.
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