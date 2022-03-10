Житомир, Полтава та Київ – негайно в укриття: повітряна тривога
10 березня 2022 , 23:16Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві, Полтаві та Житомирі оголосили повітряну тривогу. Людям радять негайно пройти в укриття.
Інформація про небезпеку авіаудару з'явилася приблизно о 23:05.
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Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та без паніки піти до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
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