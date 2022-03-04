Житомир, Лубни, Миргород – тривога
4 березня 2022 , 22:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дмитра Луніна
У Лубни та Миргороді, що в Полтавській області, та Житомирі – повітряна тривога. Всім негайно потрібно пройти в укриття.
У місті Лубни – загроза ракетного удару. О 22:25 почали лунати сирени. В місті Миргород тривогу оголосили о 22:00.
До речі У Каневі, Білій Церкві, Василькові – повітряна тривога
О 22:26 почали вити сирени в Житомирі. Всім негайно потрібно пройти в укриття й перебувати там, поки не оголосять відбій тривоги.
Перебування в укритті може врятувати життя під час бомбардування чи обстрілу міста.
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