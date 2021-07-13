Повалені дерева, затоплені вулиці й постраждалий: Житомир накрила жахлива негода

У міській раді Житомира зазначили, що з наслідками урагану, який накрив місто, наразі борються комунальники.

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Ввечері 12 липня у Житомирі пройшла потужна злива, яку супроводжував сильний вітер. Це призвело до падіння дерев та затоплення вулиць.

Комунальники розчищають дорогу та відновлюють електропостачання. Їм допомагають і рятувальники. Насамперед працюють над ліквідацією наслідків негоди у тих місцях, де дерева пошкодили лінії електропередач.

Тимчасово у місті не працював електротранспорт. Згодом його роботу відновили на всіх вулицях, окрім однієї – Параджанова. Там шквальний вітер зломав опору.

Є постраждалий внаслідок негоди

На жаль, у результаті стихії постраждав чоловік – на нього впало дерево. Із численними забоями потерпілого госпіталізували у місцеву лікарню.

Прогноз погоди на 13 липня

Відповідно до інформації Укргідрометцентру, 13 липня у Житомирській області вночі та вдень прогнозують дощ, місцями грози. Водночас стовпчики термометрів сягатимуть +27...+29 градусів.

Наслідки негоди в Житомирі: Фото Житомирської міськради