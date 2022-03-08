Житомир – повітряна тривога

У місті Житомир оголосили про повітряну тривогу. Усім потрібно негайно бігти в укриття.

Вранці 8 березня у Житомирі повідомляють про небезпеку. Можуть бути атаки ворога.

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Повітряна тривога у Житомирі

У Житомирі сирени сповістили про небезпеку о 7:46. Місцевим жителям слід негайно спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про скасування тривоги.

Нагадаємо, у Черняхові, що на Житомирщині о 6:15 вдалося загасити пожежу, яка спалахнула на нафтобазі після того, як росіяни завдали по ній авіаудару.

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