З Житомира відправлять на повний пансіон до Італії сім'ї військових

Російські війська завдали удару по цивільних об'єктах Житомирської області. Заради безпеки звідки відбудеться евакуації родин українських військових.

Перші два автобуси вирушать 9 березня

Про це розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. За його словами, на повний пансіон до Італії відправлять сім'ї військових.

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Сухомлин зазначив, що вже ввечері 9-го березня із Житомира планують відправити перші два автобуси.

Зауважимо, що в Італії готові приймати біженців з України. Про це заявив президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна.

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