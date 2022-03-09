З Житомира відправлять на повний пансіон до Італії сім'ї військових
9 березня 2022 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Сухомлина
Російські війська завдали удару по цивільних об'єктах Житомирської області. Заради безпеки звідки відбудеться евакуації родин українських військових.
Перші два автобуси вирушать 9 березня
Про це розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. За його словами, на повний пансіон до Італії відправлять сім'ї військових.
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Сухомлин зазначив, що вже ввечері 9-го березня із Житомира планують відправити перші два автобуси.
Зауважимо, що в Італії готові приймати біженців з України. Про це заявив президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна.
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