У Житомирі, Чернігові і Шостці – повітряна тривога
28 лютого 2022 , 01:46Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У ніч проти 28 лютого у кількох містах України знову лунає тривожна сирена.
Тривожні сирени одразу у трьох містах – Житомирі, Чернігові і Шостці (Сумська область) зазвучали о 01:44.
Увага У Вінниці лунає тривожна сирена: усім – в укриття
Місцевим мешканцям потрібно терміново прямувати в укриття.
Головне – не панікуйте та дійте рішуче. В укриттях потрібно перебувати, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.
До слова, у Житомирі сигнал сирени звучить вже вдруге за трохи більш як за годину. Перед цим він пролунав о 00:20.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини!