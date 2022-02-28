У Житомирі, Чернігові і Шостці – повітряна тривога

У ніч проти 28 лютого у кількох містах України знову лунає тривожна сирена.

Тривожні сирени одразу у трьох містах – Житомирі, Чернігові і Шостці (Сумська область) зазвучали о 01:44.

Увага У Вінниці лунає тривожна сирена: усім ​– в укриття

Місцевим мешканцям потрібно терміново прямувати в укриття.

Головне – не панікуйте та дійте рішуче. В укриттях потрібно перебувати, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.

До слова, у Житомирі сигнал сирени звучить вже вдруге за трохи більш як за годину. Перед цим він пролунав о 00:20.

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