У Житомирі в ковбасі знайшли щурячі лапи та хвіст

Мешканець Житомира виявив у ковбасі хвіст та лапи щура. Відповідне відео та фото Олег Гаврилов опублікував у соцмережі.

Після того, як чоловік розрізав ковбасу – всередині можна було побачити відповідні рештки. За словами Гаврилова, її виробили на фірмі "Гармаш".

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Олег Гаврилов зазначив, що спочатку щодо ковбаси нічого не підозрювали, щурячі рештки виявили лише після приходу додому й були шоковані.

Чоловік розповів, що є військовим, проте з такою ситуацією зіштовхнувся вперше. Водночас він наголосив, що за відповідний продукт мають понести відповідальність.



Щурячі рештки у ковбасі / Фото Олега Гаврилова

"Я військовий, бачив у своєму житті багато чого, повірте мені, але ковбасу з щурячими лапами – вперше таке бачу. Ковбаса фірми "Гармаш", купили в магазині", – мовиться в дописі Олега Гаврилова.

У ковбасі виявили рештки щура: дивіться відео Олега Гаврилова