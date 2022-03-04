У Житомирі оголосили повітряну тривогу – негайно в укриття

Повітряну тривогу оголосили в Житомирі. Місцеві повинні негайно піти в найближче укриття.

В Житомирі спостерігається повітряна небезпека, тому в місті оголосили тривогу. Місцеві жителі мають піти в укриття і ховатися там до наступної сирени.

Зверніть увагу Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Увага! Повітряна тривога (13:05 / 04.03). В укриття,

– мовиться в повідомленні.

Перед тим, як піти в укриття, люди мають швидко вимкнути газ та світло, взяти зі собою "тривожний рюкзак".

Також місцевих закликають допомогти пенсіонерам та людям з інвалідністю. Адже самостійно сховатися їм може бути складно.

Станом на 13:16 – відбій тривоги.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!