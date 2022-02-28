У Житомирі оголосили повітряну тривогу – усім пройти в укриття

28 лютого 2022 , 18:47
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Житомир

Житомирі оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців наполегливо просять пройти в укриття.

Така інформація станом на 18:46 28 лютого 2022 року. Тож зберігайте спокій та швидко рухайтесь до найближчого укриття.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Не покидайте безпечне місце, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги або не отримаєте офіційне повідомлення.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини

Автор: Аліна Оліховська