У Житомирі оголосили повітряну тривогу – усім пройти в укриття
28 лютого 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Житомир
Житомирі оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців наполегливо просять пройти в укриття.
Така інформація станом на 18:46 28 лютого 2022 року. Тож зберігайте спокій та швидко рухайтесь до найближчого укриття.
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Не покидайте безпечне місце, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги або не отримаєте офіційне повідомлення.
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