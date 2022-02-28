У Житомирі оголосили повітряну тривогу – усім пройти в укриття

Житомирі оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців наполегливо просять пройти в укриття.

Така інформація станом на 18:46 28 лютого 2022 року. Тож зберігайте спокій та швидко рухайтесь до найближчого укриття.

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Не покидайте безпечне місце, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги або не отримаєте офіційне повідомлення.

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