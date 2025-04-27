У Житомирі після атаки дронами спалахнули пожежі: які руйнування та чи є постраждалі

Росіяни атакували Житомир дронами-камікадзе типу "Шахед" уночі 27 квітня, внаслідок чого у місті чули вибухи. У результаті удару спалахнули пожежі, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Там також показали кадри наслідків.

Дивіться також Росіяни атакували майже 150 дронами: скільки збила ППО

Які наслідки атаки на Житомир

Уночі внаслідок російських обстрілів у Житомирі виникли пожежі за різними адресами.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівки,

– ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждала одна особа. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Згідно з оприлюдненою інформацією, рятувальники вже ліквідували загоряння.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Наслідки нічної атаки на Житомир / Фото ДСНС

Нагадаємо, вибухи у місті пролунали орієнтовно о 00:40. Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили: на Житомир рухаються російські безпілотники. Також про роботу сил протиповітряної оборони інформували й в Київській області.