У Житомирі, Полтаві та Вінниці лунають сирени – повітряна тривога

У Житомирі, Полтаві та Вінниці оголосили повітряну тривогу. Мешканці міст мають якнайшвидше проти до сховищ.

У Житомирі, Полтаві та Вінниці лунають сирени – міста можуть обстріляти ворожими снарядами.

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Мешканці Житомира, Вінниці та Полтави мають дістатися до найближчих бомбосховищ чи укриттів.

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