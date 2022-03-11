У Житомирі, Полтаві та Вінниці лунають сирени – повітряна тривога
11 березня 2022 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Житомирі, Полтаві та Вінниці оголосили повітряну тривогу. Мешканці міст мають якнайшвидше проти до сховищ.
У Житомирі, Полтаві та Вінниці лунають сирени – міста можуть обстріляти ворожими снарядами.
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Мешканці Житомира, Вінниці та Полтави мають дістатися до найближчих бомбосховищ чи укриттів.
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