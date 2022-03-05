У Житомирі повітряна тривога. Це означає, що мешканцям слід негайно йти в укриття.

Варто оперативно вимкнути всі комунікації в помешканні. Також треба завжди напоготові тримати тривожний рюкзак з найнеобхіднішим.

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Спускаючись в укриття, треба допомогти літнім, немічним чи самотнім сусідам.

Також сидіти там необхідно до наступної сирени. Вона означає, що небезпека минула.



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