Там прогриміла серія вибухів. 24 Канал зібрав інформацію про те, що відомо на цей момент.
Що відомо про вибух у Житомирі?
Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль" курсом на Житомир з Півночі. Тривогу для міста й району оголосили близько 15:34.
Місцеві моніторингові спільноти повідомляли про декілька "Бандеролей" на місто. Вибухи гриміли близько 15:49, після чого до регіону залітали нові повітряні цілі.
Станом на момент публікації офіційних даних про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада надасть цю інформацію пізніше. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
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Які характеристики "Бандеролі"?
S-8000 "Бандероль" – це російський гібрид баражуючого боєприпасу та малогабаритної крилатої ракети з реактивним двигуном. Росія застосовує цю зброю для ударів по українських містах та регіонах, а у серпні 2026 року один із таких снарядів залетів і вибухнув на території Молдови.
За даними ГУР МО "Бандероль" має такі технічні характеристики:
- довжина – 5 метрів;
- діаметр – 30 сантиметрів;
- розмах крил – 2,2 метра (має розкладні крила та стабілізатори);
- швидкість (крейсерська / максимальна): 520 – 560 / 620 – 650 кілометрів на годину;
- дальність польоту – до 500 кілометрів;
- двигун – китайський реактивний Swiwin SW800Pro;
- паливо – авіаційний гас;
- бойова частина – уламково-фугасна (ОФБЧ-150) масою 114,3 кілограма.