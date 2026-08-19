Там прогриміла серія вибухів. 24 Канал зібрав інформацію про те, що відомо на цей момент.

Що відомо про вибух у Житомирі?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль" курсом на Житомир з Півночі. Тривогу для міста й району оголосили близько 15:34.

Місцеві моніторингові спільноти повідомляли про декілька "Бандеролей" на місто. Вибухи гриміли близько 15:49, після чого до регіону залітали нові повітряні цілі.

Станом на момент публікації офіційних даних про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада надасть цю інформацію пізніше. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.

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Які характеристики "Бандеролі"?

S-8000 "Бандероль" – це російський гібрид баражуючого боєприпасу та малогабаритної крилатої ракети з реактивним двигуном. Росія застосовує цю зброю для ударів по українських містах та регіонах, а у серпні 2026 року один із таких снарядів залетів і вибухнув на території Молдови.

За даними ГУР МО "Бандероль" має такі технічні характеристики: