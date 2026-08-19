У Житомирі прогриміла серія вибухів: є влучання в будівлю поліції

Росіяни продовжують обстріли українських міст. Посеред дня 19 серпня під ударом опинився Житомир.

Там прогриміла серія вибухів. 24 Канал зібрав інформацію про те, що відомо на цей момент.

Які наслідки атаки?

У місцевій ОВА повідомили, що сталося влучання реактивних дронів у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Наразі уточнюється інформація щодо загиблих і постраждалих.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби,

– написав голова ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про вибухи в Житомирі?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль" курсом на Житомир з Півночі. Тривогу для міста й району оголосили близько 15:34.

Місцеві моніторингові спільноти повідомляли про декілька "Бандеролей" на місто. Вибухи гриміли близько 15:49, після чого до регіону залітали нові повітряні цілі.

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Які характеристики "Бандеролі"?

S-8000 "Бандероль" – це російський гібрид баражуючого боєприпасу та малогабаритної крилатої ракети з реактивним двигуном. Росія застосовує цю зброю для ударів по українських містах та регіонах, а у серпні 2026 року один із таких снарядів залетів і вибухнув на території Молдови.

За даними ГУР МО "Бандероль" має такі технічні характеристики: