У Житомирі – тривога: усім в укриття

У Житомирі оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново йти в укриття.

Сирени почали лунати о 15:38. В укритті треба залишатись до сигналу про відбій тривогу.

До речі У Вінниці повітряна тривога

Відбій оголосять на офіційних ресурсах. Тоді пролунає друга сирена.

Удар по Житомирщині

Ввечері 8 березня російські терористи нанесли цинічний авіаудар по Малину на Житомирщині. Загинули 6 людей, серед них були двоє однорічних малюків.



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