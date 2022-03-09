У Житомирі – тривога: усім в укриття
9 березня 2022 , 15:46Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Житомир"
У Житомирі оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново йти в укриття.
Сирени почали лунати о 15:38. В укритті треба залишатись до сигналу про відбій тривогу.
До речі У Вінниці повітряна тривога
Відбій оголосять на офіційних ресурсах. Тоді пролунає друга сирена.
Удар по Житомирщині
Ввечері 8 березня російські терористи нанесли цинічний авіаудар по Малину на Житомирщині. Загинули 6 людей, серед них були двоє однорічних малюків.
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