У Житомирі вже 4 години триває тривога: людей просять не виходити з укриттів

Близько 3:50 у Житомирі оголосили повітряну тривогу. Оіційного відбою повітряної тривоги ще не було, хоча минуло майже 4 години.

Всім мешканцям Житомира треба знаходитися у безпечному місці.

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Зазначимо, що одразу після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.

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