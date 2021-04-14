Схоже на шибеницю: жахаюче нагадування боржникам у Житомирі – фото

В одному з дворів Житомира повісили пакети, які нагадують обмотані тіла людей. На них було нагадування про потребу платити внески до ОСББ. Обурені жителі зверталися до поліції.

Мішки з'явилися поряд із дитячим майданчиком на вулиці Покровській, 94. До них прикріпили аркуші з написами "вони не заплатили внески за ОСББ".

Про догляд за домом У Києві понад пів мільйона людей живуть у застарілих будинках

Яку реакцію це викликало

Виявилося, що не всім до вподоби таке "сповіщення". Одна з мешканок будинку сказала, що це схоже на шибеницю. Вона зауважила, що тепер треба якось пояснювати це дітям, які граються на майданчику.

Також жінка розповіла, що жителі дому вже зверталися до дільничного. Він порадив іти у відділення та писати заяву. За його словами, це можна вважати залякуванням і булінгом.



Мішки біля дитячого майданчика в Житомирі / Фото "Житомир info"

Хто зробив ці "сповіщення"

Авторство інсталяцій у дворі приписують голові ОСББ "Покровське, 94" Олександру Нановському. Він пояснив журналістам, що чорним поліетиленом обгорнули боксерські груші. Це потрібно, щоб вони не псувалися від вологи.

Щодо аркушів із написами, то чоловік вважає, що їх зробили люди, які платять внески. За словами Нановського, людям набридло, що є жителі будинку, які не платять по кілька років.



Огорнуті пакетами боксерські груші / Фото "Житомир info"

Зверніть увагу Мережу обурило фото Tesla яку заряджають з вікна київської багатоповерхівки

Скаржаться ті, що не платять внески, от і все. Їм коле очі. Нормальні люди гумор розуміють, я думаю. Всі, хто мені дзвонять, кажуть: "Молодець, так і треба боротися з боржниками",

– додав очільник ОСББ.

Також він розповів, що загалом є 5 боржників. Вони не платять внески принципово.