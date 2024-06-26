Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент трапився ще минулого року. Наразі суд ухвалив рішення стосовно її покарання.

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Жінка вбила чоловіка за те, що він плював їй у борщ

За даними слідства, обвинувачена 21 червня 2023 року була в себе вдома та вживала алкогольні напої разом з трьома чоловіками. Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, чотири рази вдарила одного з чоловіків кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу.

Пізніше вона також вдарила його ногою по голові. У судовому засіданні обвинувачена спочатку свою вину не визнала, але згодом вочевидь передумала та пояснила свою поведінку впливом алкоголю.

Однак на побитті історія не закінчилася. Згодом через їжу між нею та потерпілим почала сварка, оскільки той лаявся та плювався у борщ, який вона приготувала. На що вона попросила більше так не робити і вдарила його рукою в обличчя кілька разів.

Внаслідок цього чоловік впав на підлогу, а жінка завдала йому ще одного удару ногою по голові та попросила іншого з присутніх чоловіків допомогти їй віднести постраждалого до річки.

Далі вона за штани дотягнула потерпілого до річки, штани при цьому знялись поки вона його тягнула та викинула їх у річку, вдарила потерпілого ногою по голові та скотила потерпілого у воду та кілька разів придавила голову у воду. Другий раз сильно придавила ногою потерпілого і тримала певний час, поки він перестав подавати ознаки життя,

– йдеться у вироку суду.

Богунський районний суд, що у Житомирі, визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років.

У жовтні 2023 року на Закарпатті чоловік спочатку зайнявся із жінкою сексом, а потім вбив її. Суд засудив його на строк до 10 років позбавлення волі. Чоловік визнав свою провину і підтвердив версію слідства, згідно з якою він завдав жінці смертельний удар розбитою пляшкою.