Согласно обнародованной информации, инцидент произошел еще в прошлом году. Сейчас суд принял решение относительно ее наказания.

Смотрите также Неслыханная жестокость: в России мать зарубила топором 3-летнюю дочь и едва не зарезала 8-летнюю

Женщина убила мужа за то, что он плевал ей в борщ

По данным следствия, обвиняемая 21 июня 2023 года была у себя дома и употребляла алкогольные напитки вместе с тремя мужчинами. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четыре раза ударила одного из мужчин кулаком в лицо, от которых тот упал на пол.

Позже она также ударила его ногой по голове. В судебном заседании обвиняемая сначала свою вину не признала, но впоследствии очевидно передумала и объяснила свое поведение влиянием алкоголя.

Однако на избиении история не закончилась. Впоследствии из-за еды между ней и потерпевшим началась ссора, поскольку тот ругался и плевался в борщ, который она приготовила. На что она попросила больше так не делать и ударила его рукой в лицо несколько раз.

В результате мужчина упал на пол, а женщина нанесла ему еще один удар ногой по голове и попросила другого из присутствующих мужчин помочь ей отнести пострадавшего к реке.

Далее она за штаны дотянула потерпевшего к реке, штаны при этом снялись пока она его тянула и выбросила их в реку, ударила потерпевшего ногой по голове и скатила потерпевшего в воду и несколько раз придавила голову в воду. Второй раз сильно придавила ногой потерпевшего и держала некоторое время, пока он перестал подавать признаки жизни,

– говорится в приговоре суда.

Богунский районный суд, что в Житомире, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

В октябре 2023 года на Закарпатье мужчина сначала занялся с женщиной сексом, а затем убил ее. Суд приговорил его на срок до 10 лет лишения свободы. Мужчина признал свою вину и подтвердил версию следствия, согласно которой он нанес женщине смертельный удар разбитой бутылкой.