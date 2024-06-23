Мужчина признал свою вину и подтвердил версию следствия, согласно которой он нанес женщине смертельный удар разбитой бутылкой. Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

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Что известно о жестоком убийстве на Закарпатье

Трагедия произошла в ночь на 15 октября 2023 года в городе Берегово. Ночью мужчина встретил свою знакомую, и они возле дома вступили в интимную близость. После полуночи между ними возникла ссора.

Во время спора подозреваемый разбил стеклянную бутылку и острым концом нанес женщине один удар в горло, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных ранений.

На суде мужчина признал свою вину и подтвердил версию следствия. Он рассказал, что после полового акта они поссорились, и он разбил бутылку о столб, нанеся удар осколком бутылки в район горла женщины.

После нанесенного удара он пытался помочь, прижав футболку к ране, но понял, что женщина не двигается. После этого он выбросил майку и остатки бутылки, а сам вернулся к друзьям.

Показания подозреваемого / Скриншот

Друг подсудимого сообщил, что когда они шли по улице, где было тело потерпевшей, ему захотелось справить естественные потребности. Там он сделал вид, что впервые увидел тело и сразу позвонил в полицию.

Решение суда / Скриншот

Суд признал жителя Закарпатья виновным и приговорил на срок до 10 лет лишения свободы.