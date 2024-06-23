Чоловік визнав свою провину і підтвердив версію слідства, згідно з якою він завдав жінці смертельний удар розбитою пляшкою. Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

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Що відомо про жорстоке вбивство на Закарпатті

Трагедія сталася в ніч на 15 жовтня 2023 року в місті Берегово. Вночі чоловік зустрів свою знайому, і вони біля будинку вступили в інтимну близькість. Після півночі між ними виникла сварка.

Під час суперечки підозрюваний розбив скляну пляшку і гострим кінцем завдав жінці один удар у горло, після чого зник. Потерпіла померла на місці події від отриманих поранень.

На суді чоловік визнав свою провину та підтвердив версію слідства. Він розповів, що після статевого акту вони посварилися, і він розбив пляшку об стовп, завдавши удару уламком пляшки в район горла жінки.

Після завданого удару він намагався допомогти, притиснувши футболку до рани, але зрозумів, що жінка не рухається. Після цього він викинув майку і залишки пляшки, а сам повернувся до друзів.

Свідчення підозрюваного / Скриншот

Друг підсудного повідомив, що коли вони ішли вулицею, де було тіло потерпілої, йому захотілося справити природні потреби. Там він удав, що вперше побачив тіло і одразу зателефонував в поліцію.

Рішення суду / Скриншот

Суд визнав жителя Закарпаття винним та засудив на строк до 10 років позбавлення волі.