Попередньо, молодик скоїв самогубство після того, як застрелив власну дружину та поранив її подругу.
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Сварка з трагічними наслідками
Вранці 13 червня до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків. Тих на квартиру у спальному районі Вінниці викликала поранена 19-річна дівчина.
Аби потрапити до помешкання на третьому поверсі поліція була змушена використати вікно, адже потерпіла була не в змозі відчинити двері. Опинившись у квартирі, поліцейські виявили тіло ще однієї дівчини. Вона мала вогнепальні поранення.
З'ясовуючи деталі події, правоохоронці довідалися, що між подружжям сталася сварка. У ході конфлікту чоловік вистрілив у 18-річну дружину та завдав важкого поранення її подрузі.
Вбивши дружину, молодик втік у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.
Станом на 14 червня стало відомо, що у лікарні померла друга потерпіла. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох або більше осіб.
В Одесі чоловік вдарив ножем дружину та дитину
- 29 травня, 31-річна жінка викликала поліцію. Вона заявила, що потерпає від домашнього насильства з боку свого 39-річного чоловіка.
- Патрульні, які прибули на виклик, склали протокол за статтею про вчинення домашнього насильства та виписали терміновий заборонний припис. Відповідно до нього, чоловік мав піти з квартири на три доби та не намагатися зв'язатися з родиною.
- 30 травня чоловік підстеріг дружину та 8-річну доньку, які поверталися з прогулянки, і завдав їм ножових поранень. Опісля він піднявся на 12 поверх і вистрибнув з балкона загального користування.
- Матір та дитину госпіталізували до лікарні. Жінка отримала поранення черевної порожнини та грудної клітки, а дівчинка – спини та шиї.
- Розпочато досудове розслідування за статтями про замах на умисне вбивство жінки та малолітньої дитини, а також за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".