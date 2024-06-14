Предварительно, молодой человек совершил самоубийство после того, как застрелил собственную жену и ранил ее подругу.

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Ссора с трагическими последствиями

Утром 13 июня в милицию поступило сообщение от медиков. Тех на квартиру в спальном районе Винницы вызвала раненая 19-летняя девушка.

Чтобы попасть в помещение на третьем этаже полиция была вынуждена использовать окно, ведь потерпевшая была не в состоянии открыть дверь. Оказавшись в квартире, полицейские обнаружили тело еще одной девушки. Она имела огнестрельные ранения.

Выясняя детали происшествия, правоохранители узнали, что между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина выстрелил в 18-летнюю жену и нанес тяжелое ранение ее подруге.

Убив жену, молодой человек убежал в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

По состоянию на 14 июня стало известно, что в больнице скончалась вторая пострадавшая. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства двух или более лиц.

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