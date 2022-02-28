У Житомирі знову оголосили повітряну тривогу: усім – в укриття
28 лютого 2022 , 19:46Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Житомир
У Житомирі знову оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців наполегливо просять пройти в укриття.
Сирени зазвучали о 19:42. Тож зберігайте спокій та швидко рухайтесь до найближчого укриття.
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Не покидайте безпечне місце, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги або не отримаєте офіційне повідомлення.
Додамо, що раніше повітряна тривога лунала також о 18:46.
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