У Житомирі знову оголосили повітряну тривогу: усім – в укриття

У Житомирі знову оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців наполегливо просять пройти в укриття.

Сирени зазвучали о 19:42. Тож зберігайте спокій та швидко рухайтесь до найближчого укриття.

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Не покидайте безпечне місце, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги або не отримаєте офіційне повідомлення.

Додамо, що раніше повітряна тривога лунала також о 18:46.

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