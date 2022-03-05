У Житомирі знову повітряна тривога: всім негайно спуститись в укриття

У Житомирі вдруге за короткий час лунає сирена, що сповіщає про повітряну тривогу. Мешканцям необхідно негайно знову спуститись в укриття.

Перше сповіщення про повітряну тривогу пролунало о 16:45, а о 16:52 вже був відбій. Однак о 17:04 сирена знову виє, що означає про нову повітряну небезпеку.

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Усім жителям міста необхідно знову негайно спуститись в укриття. Нагадуємо, що за можливості потрібно допомогти дістатись найближчого безпечного сховища людям з інвалідністю та старшим мешканцям вашої громади.

Як діяти, коли лунають сирени / Коротка інструкція

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