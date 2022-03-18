Житомирщина прийняла ще понад 60 людей зі зруйнованої російськими окупантами Бородянки

Житомирська область приймає вимушених переселенців із Київщини. 60 людей приїхали зі знищеного містечка Бородянка та навколишніх сіл.

Дорога, яку зазвичай долають за 1,5 – 2 години, зайняла цього разу 10 годин. Про деталі цієї евакуації розповіли у Житомирській ОВА.

Раніше Обстріл житлового кварталу на Подолі у Києві: прокуратура розпочала розслідування

Кожен врятований має свій рахунок до окупантів

Кожна врятована людина відтепер має свій рахунок до окупантів. Молоді батьки, дитина яких уві сні здригається та промовляє "пах-пах-пах". Хлопчик, який ані на секунду не готовий відпустити батька, навіть для того, щоб той відніс речі до кімнати, де вони відтепер зможуть перевести дух,

– розповіли про стан евакуйованих в ОВА.

У Житомирі жителям Бородянки надали кімнати та забезпечили харчуванням. Кому було необхідно – той зміг отримати медичну допомогу. Волонтери розпитують людей про потреби і намагатимуться забезпечити їх із запасів гуманітарного штабу Житомирської обласної військової адміністрації.



Людей привезли з Бородянки та навколишніх сіл / Фото Житомирської ОВА

Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва: відео