На Житомирщині людей просять перебувати в укритті всю ніч через високу загрозу авіаударів

На сторінці Овруцької міської ради у фейсбук звернулися із важливим проханням до місцевих жителів.

Та зазначили, що ворог застосовує терористичні методи ведення війни та завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.

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"Через загрозу авіаударів на території Овруцької ТГ наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч", – зазначили на сторінці Овруцької міської ради.

Там зазначили, що особливо це стосується жителів багатоповерхових будинків.

Крім цього, наголосили вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення, тобто сирену, та одразу слідувати до укриття.

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