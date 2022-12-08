На Житомирщині автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя, осиротіли 8 дітей

На дорозі між селами Житомирської області вдень 7 грудня підірвався автомобіль, у якому перебувало подружжя. На жаль, чоловік та жінка загинули.

Трагедія сталася в Олевській громаді Житомирської області. Попередньо, автомобіль підірвався на міні.

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Автомобіль, ймовірно, підірвався на міні

У поліції повідомили, що за попередніми даними автомобіль підірвався на міні. Інформація про вибух надійшла до відділку близько 15 години 7 грудня.

Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" по дорозі із села Сущани у напрямку села Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні,

– зазначили в ГУ Нацполіції Житомирщини.

Фахівці зафіксували на місці події наявні ознаки вибуху. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Аби встановити всі обставини загибелі подружжя, планують провести експертні дослідження.

На жаль, восьмеро неповнолітніх дітей залишилися сиротами. Наразі вони перебувають під наглядом родичів.



У Житомирській області підірвався автомобіль / Фото ГУ Нацполіції Житомирщини

приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

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На Херсонщині під час розмінування загинули 4 поліцейських

Під час розмінування Херсонської області 7 грудня загинули четверо правоохоронців. Ще 4 – отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Загинули правоохоронці з Черкаської області, які допомагали колегам розміновувати території на Півдні нашої держави. Зокрема:

начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко;

вибухотехнік Ігор Мельник;

кінолог Сергій Ненада;

помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Вони підірвалися на каскаді ворожих мін, зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко. Наразі лікарі борються за життя ще чотирьох постраждалих правоохоронців.