На Житомирщині міжнародний автобус зіткнувся з автовозом: є жертва та багато постраждалих

У Житомирській області вранці 4 вересня сталася ДТП за участю автобуса, що прямував з Польщі в Маріуполь, та автовоза. У результаті аварії 1 людина загинула, ще 11 – постраждали.

ДТП сталася приблизно о 4:20 4 вересня на 177-му кілометрі автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді.

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Деталі аварії за участю міжнародного автобуса

До поліцейських надійшло повідомлення, що поблизу села Стрибожа сталась ДТП та горить автобус. На місце події виїхали та продовжують працювати правоохоронці.

За попередньою інформацією, водій автобуса Neoplan, 30-річний житель Миколаївської області, здійснював рейс з Польщі до Маріуполя. Він допустив зіткнення з автовозом, яким керував 40-річний житель Запоріжжя.

Після аварії автобус спалахнув. У ньому перебували 25 пасажирі – усі українці.

Є жертва та постраждалі в ДТП

У результаті загинув другий водій Neoplan, який відпочивав та не був за кермом. Наразі також відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Точнішу інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

За фактом інциденту розпочали кримінальне провадження.

Смертельна ДТП на Житомирщині: фото Нацполіції