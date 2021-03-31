На Житомирщині невідомі напали на "слугу народу" Недашківського

У Житомирській області 30 березня напали на Андрія Недашківського – депутата Коростенської міської ради від "Слуги народу". Невідомі застосували щодо нього газовий балончик та намагалися побити.

У партії розповіли, що 2 невідомих у масках зустріли Недашківського у під'їзді будинку приблизно о 8:00.

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Деталі нападу на Недашківського

Щодо "слуги народу" застосували газовий балончик, його намагалися побити.

Така зухвала поведінка наводить на думку, що злочинці мають покровителів у місцевій владі, а тому впевнені у безкарності,

– наголошують у політсилі.

Як депутат пояснює напад на нього

Сам Недашківський вважає, що на нього напали через принципову позицію депутатів Коростенської міської ради від фракції "Слуга народу" щодо проблеми вивозу сміття.

"Ми сподіваємося, що слідство якнайшвидше знайде винних", – зазначив депутат. Однак додав, що "слуги" візьмуть на контроль "проблему сміття, яка стала настільки гострою для мешканців Коростеня".

Що кажуть у поліції

Депутатська фракція "Слуги народу" Коростенської міськради вважає неприпустимими такі дії щодо будь-кого з громадян, а тому вимагає звернути увагу поліції на цей факт та посилити заходи безпеки на території ОТГ.

У поліції УНН підтвердили факт нападу на депутата та додали, що відкрили щодо цього кримінальне провадження.