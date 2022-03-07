На Житомирщині окупанти обстріляли міста: фото руйнівних наслідків
Джерело:ДСНС
Російські загарбники 6 березня завдали авіаудари по Житомирській області. Відомо про жертв та загиблих.
Терористи відкрили вогонь о 21:00. Під удар потрапили міста Малин, Овруч та Коростень.
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Наслідки ворожих бомбардувань
Малин
У місті зруйнована двоповерхова будівля та знищені 3 легкові автомобілі. За попередніми даними, одна особа загинула, а ще 3 – постраждали. Вибухова хвиля пошкодила вікна пожежної частини.
Овруч
Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю центру зайнятості. Вибухова хвиля пошкодила вікна в 3 п'ятиповерхових багатоквартирних будинках. Попередньо постраждала 1 особа. На місці події працюють 11 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Окупанти обстріляли міста на Житомирщині / Фото ДСНС
Коростень
Пошкоджені вікна у школі, одна особа постраждала. Наслідки авіаудару ліквідовують 2 працівники ДСНС та 1 одиниця техніки.
Окупанти стріляли по житлових будинках / Фото ДСНС
Відомо, що одна людина загинула / Фото ДСНС
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