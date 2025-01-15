Викрав обручку померлого військового: працівнику моргу на Житомирщині повідомили про підозру

На Житомирщині зловмисник викрав золоту каблучку з руки померлого військового. За це йому загрожує до п’яти років обмеження волі або до семи років ув’язнення.

Про це 15 січня повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, передає 24 Канал. Досудове розслідування триває.

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Що відомо про інцидент

Під час церемонії поховання військового його дружина помітила, що з руки чоловіка зникла обручка. Жінка була переконана, що прикраса була на місці до поміщення тіла в морг, тож звернулася до поліції.

Невдовзі правоохоронці з'ясували, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу. Готуючи тіло до поховання, зловмисник плоскогубцями зрізав золоту прикрасу з пальця захисника.

Під час оперативних заходів співробітники поліції міста Малин Коростенського райуправління знайшли викрадену річ в одному з місцевих ломбардів.

Фігуранту оголосили про підозру за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого. Наразі вирішується питання щодо обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

До слова, у листопаді минулого року колишньому начальнику управління податкової служби у Житомирській області вручили підозру. Він уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади ще в червні 2022 року, але за місцем служби не з'являвся.

Посадовець звільнився від виконання своїх обов'язків та залишився вдома. Таким способом він отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій.