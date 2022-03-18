На Житомирщині виникло кілька пожеж після обстрілів окупантів: зруйновані будинки
18 березня 2022 , 11:13Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Унаслідок ворожих обстрілів у селах Коростенського району зруйнувалися будинки та виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
У мережі опублікували фото руйнувань у селах Яблунівка та Залісся. Рятувальникам вдалося загасити пожежі.
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Яблунівку обстріляли 17 березня. Було зруйновано 2 приватні будинки та пошкоджено ще 2 будівлі.
Руйнування на Житомирщині / Фото ДСНС
Село Залісся зазнало обстрілів вночі 18 березня. Окупанти пошкодили житловий будинок та дві господарські будівлі.
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