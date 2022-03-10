На Житомирщині заклад для літніх людей потребує допомоги – необхідні їжа, ліки і засоби гігієни

У селищі Іванопіль, що на Житомирщині, заклад для літніх людей потребує допомоги. Про це розповіла директорка благодійної організації "Благодійний фонд "Лікарня Іванопіль" Тетяна Карп’юк.

За словами директорки благодійної організації "Благодійний фонд "Лікарня Іванопіль" Тетяна Карп’юк, зараз в їхньому закладі для літніх людей перебуває 43 особи – це самотні пенсіонери, яким понад 80 років і які потребують постійного догляду.

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Іванопільський заклад для людей похилого віку є недержавною благодійною організацією, тому потребує спонсорської підтримки.

Понад десять наших підопічних – це хворі люди, прикуті до ліжка. Нині в нас відчувається гостра потреба в памперсах, одноразових пелюшках, медикаментах, миючих засобах та побутовій хімії. У мирний час ми мали змогу в будь-який момент усе придбати в аптеках і магазинах, а сьогодні це вже стає проблематичним,

– розповіла директора

У закладі організоване чотириразове харчування, тому придбання продуктів в умовах війни стає проблемою.

Тетяна Карп’юк розповіла, що запаси борошна, цукру, солі, круп, олії, м’яса, риби та іншої сировини потроху вичерпуються. Адже через ажіотаж у магазинах останнім часом неможливо придбати ці продукти у тій кількості, яка нам потрібна.

Краснопільська, Вільшанська та Чуднівська громади, благодійні організації і небайдужі громадяни надають посильну допомогу закладу.

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