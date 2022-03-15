На Житомирщині змінили час комендантської години та дозволили продаж алкоголю з обмеженнями

Рада оборони Житомирщини прийняла рішення встановити від сьогодні, 15 березня, комендантську годину в усіх населених пунктах області з 20:00 до 6:00 години.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Оновлений час комендантської години діє до прийняття нового окремого рішення.

Окрім цього, Ради оборони Житомирщини своїм рішенням дозволила продаж слабоалкогольних напоїв та пива. Купівлю та продаж можна здійснювати у чітко визначений період: з 10:00 до 18:00.

Діють обмеження й щодо тих, хто може купувати алкоголь. Це дозволено лише цивільному населенню та в магазинах, які мають відповідну ліцензію.

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