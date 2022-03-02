На Житомирщину прибув гуманітарний вантаж з Польщі та Норвегії

До Коростеня прибув гуманітарний вантаж з Польщі та Норвегії. Це продукти харчування, одяг, матраци, медикаменти.

Про це повідомляє Наталія Чижевська заступниця Коростенського міського голови.

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На Житомирщині окупанти намагаються розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки та Петрушки. Інформацію станом на 12:00 повідомили у Держспецзв'язку.

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