На Житомирщину прибув гуманітарний вантаж з Польщі та Норвегії
2 березня 2022 , 14:51Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
До Коростеня прибув гуманітарний вантаж з Польщі та Норвегії. Це продукти харчування, одяг, матраци, медикаменти.
Про це повідомляє Наталія Чижевська заступниця Коростенського міського голови.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
На Житомирщині окупанти намагаються розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки та Петрушки. Інформацію станом на 12:00 повідомили у Держспецзв'язку.