Ворог вгатив по Житомирщині: спалахнули пожежі, є руйнування та постраждалий

В ніч проти 26 травня російські загарбники завдали удару по Житомирщині. Під прицілом опинилась транспортна інфраструктура та промислові об'єкти області.

Про це інформує начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Наслідки атаки на Житомирщину

Цієї ночі ворог завдав удару безпілотниками по об'єктах у Житомирській області, мовиться зокрема про транспортну інфраструктуру та промисловість.

Внаслідок атаки поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу.

Після російських влучань на локаціях спалахнули пожежі. Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних ударів з повітря. Втім, попри небезпеку надзвичайники ДСНС оперативно локалізували пожежі та ліквідували погонь.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 41 рятувальника та 14 одиниць спецтехніки. Разом із фахівцями ДСНС на місцях працювали й офіцери-рятувальники громад.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків обстрілів. Фахівці обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів, а також документують наслідки російських ударів.

Де ще фіксують наслідки атак?

В ніч на 26 травня російські безпілотники дістались до Полтавщини. Внаслідок ударів пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури області.

Наразі відомо про одну постраждалу – її витягли із-під завалів будинку, який було зруйновано.

Загалом до ліквідації наслідків ДСНС залучала 82 рятувальників та 21 одиницю техніки.